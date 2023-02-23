Patryk Mikita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Mikita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Mikita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Mikita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Mikita 28 Aralık 1993 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Mikita şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Mikita Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Patryk Mikita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patryk Mikita'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patryk Mikita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Mikita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryk Mikita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Mikita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Legia II

1 Temmuz 2013 yılında Legia Varşova

18 Şubat 2014 yılında Widzew Lodz

30 Haziran 2014 yılında Legia Varşova

21 Temmuz 2014 yılında Dolcan Zabki

30 Haziran 2015 yılında Legia Varşova

15 Ekim 2015 yılında Chojniczanka

31 Ağustos 2017 yılında Siarka T.

21 Şubat 2018 yılında Radomiak

29 Temmuz 2021 yılında Stomil

1 Temmuz 2022 yılında GKS Tychy

Patryk Mikita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Mikita şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patryk Mikita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonia Warszawa, Agrykola Warszawa

Polonya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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