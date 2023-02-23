Patryk Mucha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Mucha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Mucha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Mucha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Mucha 11 Eylül 1997 tarihinde Głogów şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Mucha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Mucha Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patryk Mucha'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patryk Mucha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Mucha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryk Mucha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Mucha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lubin II

1 Temmuz 2016 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2017 yılında Lubin II

20 Temmuz 2018 yılında Zaglebie Lubin

2 Eylül 2019 yılında Gornik Polk.

31 Temmuz 2020 yılında Zaglebie Lubin

10 Ağustos 2020 yılında Widzew Lodz

1 Temmuz 2022 yılında Chrobry Glogow

Patryk Mucha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Mucha şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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