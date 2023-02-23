Patryk Pierzak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Pierzak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Pierzak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Pierzak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Pierzak 16 Ocak 2003 tarihinde Łowicz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Pierzak şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Pierzak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patryk Pierzak'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patryk Pierzak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Pierzak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Patryk Pierzak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Pierzak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Legia U19

2 Şubat 2022 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2022 yılında Gornik Leczna

30 Haziran 2023 yılında Legia Varşova

Patryk Pierzak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Pierzak şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patryk Pierzak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pelikan Łowicz

Polonya U15 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.