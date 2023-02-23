Patryk Plewka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Plewka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Plewka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Plewka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Plewka 2 Ocak 2000 tarihinde Libiąż şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Plewka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Plewka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSport Manager yapmaktadır. Patryk Plewka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 11 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Patryk Plewka'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Patryk Plewka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Plewka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Patryk Plewka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Plewka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2017 yılında Wisla Krakow

2 Eylül 2019 yılında Stal Rzeszow

31 Temmuz 2020 yılında Wisla Krakow

Patryk Plewka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Plewka şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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