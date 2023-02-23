Patryk Prange kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Prange Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Prange adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Prange Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Prange 5 Temmuz 2002 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Prange şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Prange Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patryk Prange'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patryk Prange Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Prange isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryk Prange Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Prange futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Wa. Poznan Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Wa. Poznan U17

1 Temmuz 2018 yılında Wa. Poznan U19

1 Temmuz 2019 yılında Lechia U19

30 Haziran 2021 yılında Wa. Poznan U19

19 Temmuz 2021 yılında Warta Poznań

4 Şubat 2022 yılında Olimpia Grudz.

30 Haziran 2022 yılında Warta Poznań

Patryk Prange Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Prange şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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