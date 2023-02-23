Patryk Sikora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Sikora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patryk Sikora kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patryk Sikora ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patryk Sikora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Sikora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patryk Sikora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Sikora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Sikora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Sikora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Sikora 20 Kasım 1999 tarihinde Mikołów şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Sikora şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Sikora Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Michel Thiry yapmaktadır. Patryk Sikora, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 30 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Patryk Sikora'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patryk Sikora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Sikora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Patryk Sikora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Sikora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ruch U19

1 Temmuz 2016 yılında Ruch Chorzow II

11 Ağustos 2017 yılında Ruch Chorzow

30 Haziran 2019 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2019 yılında Ruch Chorzow

Patryk Sikora kimdir

Patryk Sikora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Sikora şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chrzciciel Tychy (do 2012), Ruch Chorzów (2012–2017)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patryk Sikora nereli

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