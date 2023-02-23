Patryk Sokolowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Sokolowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Sokolowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Sokolowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Sokolowski 25 Eylül 1994 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Sokołowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Sokolowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Patryk Sokolowski'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Patryk Sokolowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Sokolowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryk Sokolowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Sokolowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Legia II

1 Şubat 2014 yılında Olimpia Elblag

30 Haziran 2014 yılında Legia II

27 Ağustos 2014 yılında Znicz Pruszkow

24 Şubat 2015 yılında Olimpia Elblag

6 Temmuz 2017 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2018 yılında Piast Gliwice

6 Ocak 2022 yılında Legia Varşova

Patryk Sokolowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Sokolowski şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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