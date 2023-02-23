Patryk Stepinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Stepinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Stepinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Stepinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Stepinski 16 Ocak 1995 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Stępiński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Stepinski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Patryk Stepinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Patryk Stepinski'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patryk Stepinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Stepinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryk Stepinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Stepinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Widzew Lodz

29 Ağustos 2014 yılında Wisla Plock

28 Şubat 2020 yılında Warta Poznań

1 Eylül 2020 yılında Widzew Lodz

Patryk Stepinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Stepinski şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patryk Stepinski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UKS SMS Łódź

Polonya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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