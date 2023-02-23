Patryk Szczuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Szczuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Szczuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Szczuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Szczuka 31 Ocak 2002 tarihinde Jaworzno şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Szczuka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Szczuka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pawel Staniszewski yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patryk Szczuka'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patryk Szczuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Szczuka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patryk Szczuka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Szczuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Rozwoj U19

30 Haziran 2014 yılında S. Jaworzno U19

1 Temmuz 2014 yılında Rozwoj U19

28 Şubat 2019 yılında Rozwój Katowice

1 Temmuz 2019 yılında Rozwoj U19

1 Temmuz 2020 yılında Goczalkowice

1 Temmuz 2022 yılında GKS Katowice

Patryk Szczuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Szczuka şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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