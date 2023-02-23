Patryk Szwedzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Szwedzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patryk Szwedzik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patryk Szwedzik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patryk Szwedzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Szwedzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patryk Szwedzik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Szwedzik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Szwedzik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Szwedzik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Szwedzik 2 Aralık 2001 tarihinde Legnica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Szwedzik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Szwedzik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Patryk Szwedzik'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patryk Szwedzik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Szwedzik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Patryk Szwedzik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Szwedzik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2019 yılında GKS Katowice

11 Şubat 2023 yılında Slask Wroclaw

Patryk Szwedzik kimdir

Patryk Szwedzik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Szwedzik şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Miedź Legnica, Konfeks Legnica, GKS Katowice

Patryk Szwedzik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Patryk Szwedzik nereli

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