Patryk Tuszynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Tuszynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Tuszynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Tuszynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Tuszynski 13 Aralık 1989 tarihinde Syców şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Tuszyński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Tuszynski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Patryk Tuszynski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patryk Tuszynski'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patryk Tuszynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Tuszynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Patryk Tuszynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Tuszynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sleza Wroclaw

1 Şubat 2009 yılında MKS Kluczbork

13 Ocak 2012 yılında Lechia Gdansk

25 Ocak 2013 yılında Sandecja

30 Haziran 2013 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2014 yılında Jagiellonia

4 Ağustos 2015 yılında Ç. Rizespor

15 Ağustos 2017 yılında Zaglebie Lubin

26 Ağustos 2019 yılında Piast Gliwice

11 Ağustos 2020 yılında Wisla Plock

7 Temmuz 2022 yılında Chojniczanka

Patryk Tuszynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Tuszynski şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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