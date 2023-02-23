Patryk Zaucha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Zaucha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patryk Zaucha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patryk Zaucha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patryk Zaucha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Zaucha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patryk Zaucha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Zaucha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patryk Zaucha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patryk Zaucha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patryk Zaucha 19 Nisan 2000 tarihinde Tarnów şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Patryk Zaucha şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patryk Zaucha Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Patryk Zaucha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 2 Mayıs 2019 tarihinde katılmıştır. Patryk Zaucha'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patryk Zaucha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patryk Zaucha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Patryk Zaucha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patryk Zaucha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2019 yılında Cracovia

Patryk Zaucha kimdir

Patryk Zaucha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patryk Zaucha şuan Cracovia takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wolania Wola Rzędzińska (-2014), Cracovia

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Patryk Zaucha nereli

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