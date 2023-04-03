Pau Casadesus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pau Casadesus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pau Casadesus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pau Casadesus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pau Casadesus 30 Ekim 2003 tarihinde Vallirana şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pau Casadesús Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pau Casadesus Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Player Management yapmaktadır. Pau Casadesus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pau Casadesus'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pau Casadesus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pau Casadesus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pau Casadesus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pau Casadesus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında G. Manresa U19

1 Temmuz 2022 yılında FC Andorra

20 Ocak 2023 yılında RCD Espanyol B

30 Haziran 2023 yılında FC Andorra

Pau Casadesus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pau Casadesus şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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