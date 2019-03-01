PAÜ MuayThai Takımı şampiyon oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) MuayTai takımı, Türkiye Üniversiteler Arası MuayThai Şampiyonasında WaiKru A kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

PAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki PAÜ MuayThai takımı önemli bir başarıya imza attı. PAÜ MuayThai takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Arası MuayThai Şampiyonasındaki WaiKru A kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi MuayThai sporcularından Mehmet Bahadır Top 67 kiloda Türkiye 2'ncisi olurken Yusuf Asker Karabulut ise 57 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Kaynak: İHA