PAÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına sergi düzenledi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ, PAÜ'nün Hierapolis Antik Kenti, Antik Havuz alanında Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlediği sergiyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Zengin Yılı" etkinlikleri kapsamında PAÜ Rektörlüğü himayesinde bir sergi düzenlendi. Kıymetli bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anmak adına hazırlanan Prof. Dr. Fuat Sezgin'e ait portre fotoğraflarının ve Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatını anlatan kısa filmin yer aldığı serginin ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere (Rektör yardımcısı vs ne yazacağımı bilemedim) hazır bulundu.

Hazırlanan sergi hakkında duygularını ifade eden Rektör Bağ, "İslam tarihi, islam bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı akademik çalışmaları ve değerli eserleri ile ulusal ve uluslararası alanda akademi dünyasına ismini altın harflerle yazdıran Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anmak, örnek teşkil etmesi açısından gelecek nesillere ve Denizlimizi ziyarete gelen yabancı turistlere anlatmak ve tanıtmak istedik." dedi.

Kaynak: İHA