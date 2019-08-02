PAÜ Rektörlüğünden AYM'nin kararına tepki

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" bildirisine imza atanlar hakkında aldığı karara yazılı bir açıklama yaparak, tepki gösterdi. Açıklamada, AYM'nin skandal bir karara imza attığı belirtildi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesi'nin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" bildirisine imza atanlar hakkındaki 26 Temmuz 2019 tarihli kararına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Başlıca görevi, halkının can ve mal güvenliğini sağlamak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütlerine karşı verdiği meşru mücadelesinden dolayı sözde Barış Bildirisi olarak adlandırılan, özde tamamen devletimizi karalama ve haksızca suçlama çabasında olan metne imza atan akademisyenlerle ilgili Anayasa Mahkemesi, skandal bir karara imza atmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tamamen meşru çerçevede verdiği mücadelesi için haksızca ve tehditkâr bir üslupla suçlayanların, düşünceyi özgürce açıklama hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceği şeklinde ifade edildi. Yazılı açıklamada ayrıca şu sözler yer aldı: "Terör örgütüne tek bir eleştiri yapmadan terörle mücadele ettiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi bir vesayet kurumu olmamalı, milletimizin yüce menfaatlerini gözetmelidir. Sözde "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" bildirisi için adalet düzeninin en üst merci olan AYM'nin aldığı bu karar ülkemizin bekası için mücadele eden başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçleri olmak üzere canları pahasına hain terör örgütleri ile mücadele eden tüm kurumlarımızı ve milletimizi derinden yaralamıştır. Pamukkale Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal huzuruna ve refahına karşı atılmış bu ve benzeri adımların karşısında olduğumuzu ve Anayasa Mahkemesi'nin adalete ve kamu vicdanına aykırı kararına imza atanları kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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DHA