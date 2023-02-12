Pau Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pau Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pau Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pau Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pau Torres 16 Ocak 1997 tarihinde Villarreal şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pau Francisco Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pau Torres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Pau Torres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Pau Torres'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pau Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pauttorres

http://www.instagram.com/pauttorres/

Pau Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pau Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pau Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pau Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal

6 Ağu 2018 yılında Málaga CF

30 Haziran 2019 yılında Villarreal

Pau Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pau Torres şuan Villarreal takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Pau Torres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 4 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 4 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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