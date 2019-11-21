PAÜ’de 108 diş hekimi adayı beyaz önlüklerini giyindi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde, "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi. Diş hekimliği eğitimine başlayan birinci sınıf 108 diş hekimi adayı öğrenciler düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

Tören, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. Törene, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Çiftçi, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Erdinç Duru, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, fakültelerin dekanları, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akça, Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. İlgin Revna Kaytan ile çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması ile başlayan tören, PAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin sergilediği halkoyunları gösterisi ve mini konser ile devam etti. Törenin açılış konuşmaların Akgül ve Rektör bağ yaptı. Konuşmalarda üniversitenin eğitim kalitesine vurgu yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ikincisi gerçekleştirilen "Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde eğitime bu sene başlayan108 diş hekimi adayı öğrenciye, öğretim üyeleri beyaz önlüklerini giydirdi. Törende ilk önlükleri Diş Hekimliği Birinci sınıf öğrencilerinden Anıl Umurbek ve Esra Yıldırım'a Rektör Bağ giydirdi.

Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA