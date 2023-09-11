PAÜ’de Dünya Fizyoterapistler Günü unutulmadı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolaysıyla kutlama programı düzenledi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği Denizli İl Temsilciliği ile birlikte Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nde program düzenledi. PAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyom Fakültesi'nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. Durmuş Akalın, Dekan Prof. Dr. Ummuhan Baş Aslan, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Denizli İl Temsilcisi Fzt. Nezahat Akın, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı. Programda açılış konuşması yapan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ummuhan Baş Aslan şunları ifade etti: "Bu anlamlı günde yutma bozukluklarını tüm yönleriyle ele almak istedik. Bizimle yutma konusunda değerli bilgi ve deneyimlerini paylaşacak olan kıymetli konuşmacılara teşekkür ediyorum. Bugün burada Dünya Fizyoterapistler Günü heyecanımızı bizimle paylaşan ve fizyoterapinin önemini her zaman vurgulayan çok kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'a, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. Durmuş Akalın'a, sevgili meslektaşlarıma, gözbebeklerimiz geleceğin fizyoterapistlerine, organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ederim."

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan programda gerçekleştirdiği konuşmada şunları kaydetti: "Bugünkü konu çok manidar. Tamamen bizi ilgilendiriyor. Farklı rahatsızlıklar sonucu meydana gelen yutma bozukluklarına karşı fizyoterapi yaklaşımları bizim ana konularımızdan biri. Bu konunun seçilmesi çok uygun olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan Dekanımızın belirttiği gibi bizim artık hayata anlam ve kalite katacağımız en önemli unsurlardan biri hastalarımızın kaliteli hayat sürmesini sağlamak. Üniversitemiz fizyoterapi alanında çok hızlı gelişmeler kaydediyor. Bu vesileyle Karahayıt Termal Rehabilitasyon Merkezimizin açılmasının bu konuda ülkemize ve dünyaya önemli bir katkı sağlayacağını da bildirmek istiyorum. Diğer taraftan Fizyoterapi Yüksekokulumuzun Fakülte olması Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşarken ayrı bir mutluluk oldu. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmesi, branşlaşması, bunu Tıp Fakültemizle birlikte yapması ve bir bütün olarak sağlık alanında Pamukkale Üniversitesi'ni daha da ileriye taşıyacağını söylemek istiyorum. Biz KBB olarak iletişimin en yüksek tıbbi branşlarından biriyiz. Çünkü işitme, konuşmayı getiriyor, konuşma da kaliteli konuşmayı getirecek. Fizyoterapi de bu konuda bizlerin hastaların hayatını kurtarmak adına yaptığımız cerrahi operasyonlardan sonra hastalarımızın yaşam kalitelerini artıracak."

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Konuşmaların ardından program Dr. Öğr. Üyesi Funda Tümkaya'nın "Yutmayı Anlamak (Fizyolojisi - Patomekaniği)" başlıklı sunumu, Doç Dr. Erdem Mengi'nin "Yutma Bozukluklarında Nasıl Tanı Konulur?" adlı sunumu, Dil ve Konuşma Terapisti Gizem Oruç'un "Yutma Bozukluklarında Dil ve Konuşma Terapisi" adlı sunumu, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Can Akman'ın "Yutma Bozukluklarında Rehabilitasyon Yöntemi" başlıklı sunumları ile devam etti. Seminerin sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, seminer konuşmacıları; Doç. Dr. Erdem Mengi, Dr. Öğr. Üyesi Funda Tümkaya, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Can Akman, Dil ve Konuşma Terapisti Gizem Oruç ile Türkiye Fizyoterapistler Derneği Denizli İl Temsilcisi Fzt. Nezahat Akın'a teşekkür belgesi ve hediyelerini takdim etti. Programda ayrıca, seminerin düzenlenmesi konusunda verdiği desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'a şükranlarını ileten Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ummuhan Baş Aslan Rektör Prof. Dr. Kutluhan'a teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)