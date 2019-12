PAÜ’de “İnsan, Müzik ve Demokrasi” semineri

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen Çarşamba seminerlerinde bu hafta Prof. Dr. Efe Akbulut "İnsan, Müzik ve Demokrasi" konulu bir seminer verdi.

PAÜ Engin Aksel Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Tuncel, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

Günümüzün sanat anlayışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efe Akbulut, insanın karmaşık ihtiyaçlarını karşılama işlevini üstlenmesi, sanat alanlarının çeşitlenmesine ve bu karmaşıklıktan nasibini alan her bir sanat alanının daha spesifik fonksiyonlar yüklenmesine yol açtığını söyledi. Evrensel müzik topluluklarından orkestra ve çoksesli koronun demokrasiye benzetilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Akbulut, "Bu müzik topluluklarında her çalgı veya ses grubu kendine ait yazılmış olan ezgiyi seslendirir. Diğer çalgı veya ses gruplarının seslendirecekleri ezgilere müdahale etmez. Her çalgı ya da ses grubu kendi melodisinin (fikrinin) iyi anlaşılabilmesi için kendini zaman zaman yüksek veya alçak sesle, müzik ölçütleri içerisinde özgürce ifade eder. Zaman zaman ses grupları arasında uyumsuz tınılar da olabilir. Ancak hiçbir çalgı veya ses grubu birbiriyle didişmez, kavga etmez ve çirkinleşmez. Kısacası her bir grubun birbirine tahammül etme zorunluluğu vardır. Evrensel müzik topluluklarından orkestra ve koro analojisi (benzemesi) bize sanki çağdaş demokrasinin tanımını vermektedir" dedi.

Etkinlik sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can tarafından Prof. Dr. Efe Akbulut'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İHA