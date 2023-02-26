Paul Abanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Abanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Abanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Abanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Abanga 31 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Abanga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paul Abanga'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Abanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Abanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Abanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Abanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2022 yılında Akatsi AllStars

25 Ocak 2023 yılında Kotoku Royals

Paul Abanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Abanga şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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