Paul Amedume kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Amedume Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Amedume adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Amedume Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Amedume 28 Şubat 2003 tarihinde Edmonton, Alberta şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Paul Bello Amedume şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Amedume Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATG Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 26 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Paul Amedume'nin Pacific FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Amedume Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Amedume isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Paul Amedume Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Amedume futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ekim 2021 yılında Pacific FC

10 Şubat 2022 yılında North Texas SC

30 Kasım 2022 yılında Pacific FC

Paul Amedume Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Amedume şuan Pacific FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Edmonton Internazionale SC, St. Nicholas Soccer Academy, Vancouver Whitecaps FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.