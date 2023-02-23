Paul Anton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Anton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Anton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Anton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Anton 10 Mayıs 1991 tarihinde Bistriţa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Paul Viorel Anton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Anton Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CID Marinescu yapmaktadır. Paul Anton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Anton'nin UTA Arad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Anton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/paul.anton.509

Paul Anton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Anton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.90 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Paul Anton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Anton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Gloria Bistrita

1 Şubat 2009 yılında Delta Tulcea

30 Haziran 2009 yılında Gloria Bistrita

1 Ocak 2010 yılında FCM Targu Mures

30 Haziran 2010 yılında Gloria Bistrita

7 Ocak 2013 yılında Pandurii

7 Eylül 2015 yılında FC Dinamo

28 Temmuz 2016 yılında Getafe

30 Haziran 2017 yılında FC Dinamo

1 Ocak 2018 yılında Anji Mahaçkale

21 Ağustos 2018 yılında KS Samara

2 Ekim 2020 yılında FC Dinamo

28 Ağustos 2021 yılında Ponferradina

5 Eylül 2022 yılında UTA Arad

Paul Anton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Anton şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Paul Anton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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