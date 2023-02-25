Paul Ayongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Ayongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Ayongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Ayongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Ayongo 16 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Ayongo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Management yapmaktadır. Paul Ayongo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Ayongo'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paul Ayongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Ayongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Ayongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Ayongo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Paços Ferreira

27 Ağustos 2019 yılında Mafra

30 Haziran 2020 yılında Paços Ferreira

1 Aralık 2020 yılında Académico Viseu

3 Temmuz 2022 yılında Central Coast

Paul Ayongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Ayongo şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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