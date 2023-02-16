Paul Bernardoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Bernardoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Bernardoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Bernardoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Bernardoni 18 Nisan 1997 tarihinde Évry şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Bernardoni Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Bernardoni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Paul Bernardoni'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paul Bernardoni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/paul_bernardoni

http://www.instagram.com/paulbernardoni/

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Paul Bernardoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Bernardoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paul Bernardoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Bernardoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Troyes

31 Ocak 2016 yılında G. Bordeaux

30 Haziran 2016 yılında Troyes

1 Temmuz 2016 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2017 yılında Clermont Foot

30 Haziran 2018 yılında G. Bordeaux

6 Temmuz 2018 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2020 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2020 yılında Angers SCO

5 Ocak 2022 yılında Saint-Étienne

30 Haziran 2022 yılında Angers SCO

Paul Bernardoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Bernardoni şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paul Bernardoni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Lieusaint (2005-2011), ESA Linas-Montlhéry (2011-2013), ES Troyes AC (2013-2014)

Fransa U21 takımında 23 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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