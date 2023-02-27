Paul Bossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Bossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Bossi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Bossi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Bossi 22 Temmuz 1991 tarihinde Niederkorn şehrinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Bossi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Bossi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Paul Bossi'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Bossi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Bossi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Paul Bossi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Bossi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FC Metz U19

1 Temmuz 2006 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2007 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2010 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2016 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2017 yılında CS Sanem

30 Haziran 2019 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2019 yılında Mondercange

Paul Bossi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Bossi şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paul Bossi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Progres Niederkorn (-2004), FC Metz (2004-2006)

Lüksemburg takımında 14 numaralı formasıyla 11 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.