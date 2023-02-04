Paul Charruau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Charruau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Charruau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Charruau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Charruau 12 Temmuz 1993 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Charruau Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Charruau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Charruau'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Charruau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paul Charruau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Charruau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Charruau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Valenciennes B

1 Temmuz 2012 yılında Valenciennes FC

29 Temmuz 2016 yılında SC Bastia

24 Şubat 2017 yılında Paris FC

30 Haziran 2017 yılında SC Bastia

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2018 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2022 yılında Amiens SC

Paul Charruau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Charruau şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

US Ville d'Avray (2000-2006), AC Boulogne-Billancourt (2006-2008), INF Clairefontaine (2008-2009), Valenciennes FC (2009-2011)

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