Paul Chiorean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Chiorean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Chiorean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Chiorean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Chiorean 1 Ocak 1997 tarihinde Bistrița şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Paul Andrei Chiorean şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Chiorean Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Chiorean'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Chiorean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Chiorean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Chiorean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Chiorean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2019 yılında Viitorul Tg.Jiu

27 Eylül 2021 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında Metaloglobus

Paul Chiorean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Chiorean şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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