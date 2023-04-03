Paul Ciupei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Ciupei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Ciupei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paul Ciupei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paul Ciupei 6 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paul Ciupei Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Ciupei, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Paul Ciupei'nin CFR Cluj U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Paul Ciupei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paul Ciupei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paul Ciupei şuan CFR Cluj U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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