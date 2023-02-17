Paul Gartler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Gartler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Gartler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Gartler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Gartler 10 Mart 1997 tarihinde Gleisdorf şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Gartler Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Paul Gartler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Paul Gartler'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Gartler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Gartler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Gartler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Gartler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sturm U19

1 Temmuz 2012 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2013 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2016 yılında Rapid Wien

31 Ocak 2017 yılında SV Kapfenberg

30 Haziran 2018 yılında Rapid Wien

Paul Gartler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Gartler şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Paul Gartler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avusturya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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