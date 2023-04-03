Paul Gebhard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Gebhard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Gebhard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paul Gebhard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paul Gebhard 13 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paul Gebhard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SSV Jahn Regensburg II futbol takımında oynamaktadır. SSV Jahn Regensburg II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Paul Gebhard'nin SSV Jahn Regensburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Paul Gebhard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paul Gebhard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Regensburg U17
1 Temmuz 2021 yılında Regensburg II
Paul Gebhard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paul Gebhard şuan SSV Jahn Regensburg II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Amberg (–2018), SSV Jahn Regensburg (2018–2021)
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