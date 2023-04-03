Paul Gebhard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Gebhard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Paul Gebhard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Gebhard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.