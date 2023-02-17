Paul Gobara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Gobara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Gobara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Gobara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Gobara 26 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Gobara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Paul Gobara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Gobara'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Gobara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Gobara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Gobara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Gobara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2020 yılında Rapid Wien

7 Temmuz 2021 yılında SV Horn

30 Haziran 2022 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien II

Paul Gobara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Gobara şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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