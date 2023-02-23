Paul İacob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul İacob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul İacob adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul İacob Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul İacob 21 Haziran 1996 tarihinde Constanţa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Paul Alexandru Iacob şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul İacob Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CID Marinescu yapmaktadır. Paul İacob, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul İacob'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paul İacob Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul İacob isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Paul İacob Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul İacob futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Gaz Metan

30 Haziran 2016 yılında FC Viitorul

1 Ağustos 2016 yılında FC Brasov

30 Haziran 2017 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2017 yılında ASA 2013 Tg. Ms

31 Aralık 2017 yılında FC Viitorul

1 Ocak 2018 yılında D. Calarasi

30 Haziran 2018 yılında FC Viitorul

28 Ağustos 2020 yılında Chindia

30 Haziran 2021 yılında FCV Farul

1 Temmuz 2021 yılında Chindia

1 Temmuz 2022 yılında FC Rapid 1923

Paul İacob Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul İacob şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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