Paul İzzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul İzzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paul İzzo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul İzzo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paul İzzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul İzzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paul İzzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul İzzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul İzzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul İzzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul İzzo 6 Ocak 1995 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Paul David Izzo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul İzzo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Benchmark Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul İzzo'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Paul İzzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul İzzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Paul İzzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul İzzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FFA C. of Excel

1 Temmuz 2011 yılında Adelaide U21

1 Ağustos 2011 yılında Adelaide United

8 Temmuz 2015 yılında Central Coast

1 Temmuz 2017 yılında Adelaide United

1 Ekim 2020 yılında AO Xanthi

8 Temmuz 2022 yılında Melbourne

Paul İzzo kimdir

Paul İzzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul İzzo şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Paul İzzo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Paul İzzo nereli

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