Paul Joly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Joly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paul Joly kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Joly ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paul Joly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Joly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Joly

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Joly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Joly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Joly 7 Haziran 2000 tarihinde Orléans şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Joly Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Concept Sport Agency yapmaktadır. Paul Joly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paul Joly'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Joly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pauljoly13

Paul Jolyboyu ve yaşı kaç

Paul Joly Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paul Joly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paul Joly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Joly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Amiens SC U19

1 Temmuz 2019 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2020 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2021 yılında AJ Auxerre

16 Ocak 2023 yılında Dijon

30 Haziran 2023 yılında AJ Auxerre

Paul Joly kimdir

Paul Joly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Joly şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

US Muides St Dyé (2008-2009), Blois Football 41 (2009-2015), FC Lorient (2015-2018), SC Amiens (2018-2019)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Paul Joly nereli

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