Paul Jose Mpoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Jose Mpoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Jose Mpoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Jose Mpoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Jose Mpoku 19 Nisan 1992 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kongo DC,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Paul-José M'Poku Ebunge şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Jose Mpoku Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PMK COMPANY yapmaktadır. Paul Jose Mpoku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paul Jose Mpoku'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Jose Mpoku Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PaulJoseMpoku

http://www.instagram.com/polompoku/

Haberin Devamı

Paul Jose Mpoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Jose Mpoku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paul Jose Mpoku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Jose Mpoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2010 yılında Tottenham

1 Eylül 2010 yılında Leyton Orient

1 Mayıs 2011 yılında Tottenham

1 Temmuz 2011 yılında Standard Liège

2 Şubat 2015 yılında Cagliari

30 Haziran 2015 yılında Standard Liège

13 Temmuz 2015 yılında Chievo Verona

30 Haziran 2016 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2016 yılında Chievo Verona

31 Ağustos 2016 yılında Panathinaikos

30 Haziran 2017 yılında Chievo Verona

3 Temmuz 2017 yılında Standard Liège

21 Ocak 2020 yılında Al-Wahda FC

21 Temmuz 2021 yılında Konyaspor

23 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Incheon Utd.

Paul Jose Mpoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Jose Mpoku şuan Incheon United takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paul Jose Mpoku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Standard Lüttich

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 8 numaralı formasıyla 28 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 6 gol atmıştır.

Belçika U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 4 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.