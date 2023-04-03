Paul Kalischko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Kalischko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Kalischko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paul Kalischko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paul Kalischko 2 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paul Kalischko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 Plus yapmaktadır. Paul Kalischko, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Kalischko'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Paul Kalischko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paul Kalischko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Ingolstadt U17
1 Temmuz 2020 yılında Ingolstadt U19
1 Temmuz 2022 yılında Ingolstadt II
Paul Kalischko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paul Kalischko şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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