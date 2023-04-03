Paul Kalischko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Kalischko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Paul Kalischko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Kalischko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.