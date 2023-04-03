Paul Karch Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Karch Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Paul Karch Jr kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Karch Jr ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.