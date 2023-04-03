Paul Karch Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Karch Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Karch Jr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paul Karch Jr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paul Karch Jr 15 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Paul Joseph Karch Jr. şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paul Karch Jr Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Karch Jr 'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Paul Karch Jr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paul Karch Jr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Ağustos 2022 yılında Pardubice B
Paul Karch Jr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paul Karch Jr şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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