Paul Komolafe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Komolafe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Komolafe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Komolafe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Komolafe 12 Haziran 2000 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Paul Seun Komolafe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Komolafe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Paul Komolafe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Paul Komolafe'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Komolafe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Komolafe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Komolafe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Komolafe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2020 yılında SV Kapfenberg

25 Şubat 2022 yılında Qizilqum

4 Şubat 2023 yılında Arbroath

Paul Komolafe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Komolafe şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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