Paul Komposch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Komposch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Komposch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Komposch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Komposch 13 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Komposch Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Paul Komposch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Paul Komposch'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Komposch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Komposch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Komposch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Komposch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2011 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2019 yılında Sturm Graz II

1 Ağu 2020 yılında Sturm Graz

Paul Komposch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Komposch şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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