Paul Kuhnhardt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Kuhnhardt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Kuhnhardt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paul Kuhnhardt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paul Kuhnhardt 10 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paul Kuhnhardt Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Kuhnhardt'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Paul Kuhnhardt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paul Kuhnhardt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U17
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U19
Paul Kuhnhardt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paul Kuhnhardt şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Rot-Weiß Erfurt (-2018), RasenBallsport Leipzig (2018-)
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