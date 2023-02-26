Paul Kwei Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Kwei Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Kwei Jr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Kwei Jr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Kwei Jr 27 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Kwei Jr Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Kwei Jr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına 27 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Paul Kwei Jr'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Kwei Jr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Kwei Jr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Kwei Jr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Kwei Jr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2021 yılında Bechem United

Paul Kwei Jr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Kwei Jr şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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