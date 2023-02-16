Paul Lehmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Lehmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Lehmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Lehmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Lehmann 22 Temmuz 2004 tarihinde Dresden şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Lehmann Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fröhlich Sportmanagement yapmaktadır. Paul Lehmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Lehmann'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Paul Lehmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Lehmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Paul Lehmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Lehmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında D. Dresden U17

1 Temmuz 2021 yılında D. Dresden U19

13 Temmuz 2022 yılında Dresden

Paul Lehmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Lehmann şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paul Lehmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SG Dynamo Dresden (2010-)

Almanya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.