Paul Lipczinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Lipczinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Lipczinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Lipczinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Lipczinski 26 Eylül 2001 tarihinde Wels şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Lipczinski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Lipczinski, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paul Lipczinski'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paul Lipczinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Lipczinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Lipczinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Lipczinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vöcklamarkt II

1 Temmuz 2019 yılında Vöcklamarkt

26 Ocak 2023 yılında SV Horn

Paul Lipczinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Lipczinski şuan SV Horn takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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