Paul Mcelroy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Mcelroy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Mcelroy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Mcelroy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Mcelroy 7 Temmuz 1994 tarihinde Dungannon şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Mcelroy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Mcelroy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paul Mcelroy'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Mcelroy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Mcelroy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Mcelroy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Mcelroy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hull City U21

1 Temmuz 2014 yılında Linfield

1 Ocak 2015 yılında Portadown

1 Ağustos 2015 yılında Dungannon

31 Ağustos 2019 yılında Crusaders

1 Ekim 2020 yılında Ballymena

13 Ocak 2023 yılında Portadown

Paul Mcelroy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Mcelroy şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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