Paul Mcginn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Mcginn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paul Mcginn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Mcginn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paul Mcginn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Mcginn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Mcginn

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Mcginn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Mcginn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Mcginn 22 Ekim 1990 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Mcginn Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Mcginn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Mcginn'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Mcginnboyu ve yaşı kaç

Paul Mcginn Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paul Mcginn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

Paul Mcginn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Mcginn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Queen's Park

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2012 yılında St. Mirren

24 Kasım 2012 yılında Queen's Park

26 Ocak 2013 yılında St. Mirren

31 Ocak 2013 yılında Dumbarton FC

5 Mayıs 2013 yılında St. Mirren

1 Temmuz 2013 yılında Dumbarton FC

1 Temmuz 2014 yılında Dundee FC

1 Temmuz 2016 yılında FC Chesterfield

31 Ağu 2017 yılında Partick Thistle

1 Temmuz 2018 yılında St. Mirren

31 Ocak 2020 yılında Hibernian FC

1 Temmuz 2022 yılında Motherwell FC

Paul Mcginn kimdir

Paul Mcginn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Mcginn şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Paul Mcginn nereli

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