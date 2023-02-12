Paul Mcgowan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Mcgowan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Mcgowan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Mcgowan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Mcgowan 7 Ekim 1987 tarihinde Bellshill şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Mcgowan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Mcgowan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Paul Mcgowan'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Mcgowan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paul Mcgowan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Mcgowan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Mcgowan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2006 yılında Celtic

1 Ağu 2006 yılında Morton

1 Mayıs 2007 yılında Celtic

1 Ocak 2009 yılında Hamilton Acad.

1 Mayıs 2009 yılında Celtic

1 Ağu 2010 yılında St. Mirren

1 Mayıs 2011 yılında Celtic

1 Temmuz 2011 yılında St. Mirren

1 Temmuz 2014 yılında Dundee FC

Paul Mcgowan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Mcgowan şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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