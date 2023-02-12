Paul Mcmullan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Mcmullan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paul Mcmullan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Mcmullan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paul Mcmullan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Mcmullan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Mcmullan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Mcmullan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Mcmullan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Mcmullan 25 Şubat 1996 tarihinde Stirling şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paul James McMullan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Mcmullan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Mcmullan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Paul Mcmullan'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Mcmullanboyu ve yaşı kaç

Paul Mcmullan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paul Mcmullan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Paul Mcmullan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Mcmullan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Celtic U20

23 Ocak 2015 yılında Stenhousemuir

17 Mayıs 2015 yılında Celtic U20

3 Temmuz 2015 yılında St. Mirren

1 Şubat 2016 yılında Celtic U20

24 Şubat 2016 yılında Morton

2 Mayıs 2016 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2016 yılında Celtic

4 Temmuz 2016 yılında Dunfermline A.

7 Mayıs 2017 yılında Celtic

1 Temmuz 2017 yılında Dundee United

26 Ocak 2021 yılında Dundee FC

31 Mayıs 2021 yılında Dundee United

1 Temmuz 2021 yılında Dundee FC

Paul Mcmullan kimdir

Paul Mcmullan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Mcmullan şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Paul Mcmullan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Paul Mcmullan nereli

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