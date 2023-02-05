Paul Meliande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Meliande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Meliande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Meliande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Meliande 20 Aralık 2001 tarihinde Orthez şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Meliande Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Paul Meliande, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 14 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Paul Meliande'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Meliande Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paul Meliande isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Meliande Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Meliande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Pau FC U19

14 Ağu 2020 yılında Pau FC

Paul Meliande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Meliande şuan Pau FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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