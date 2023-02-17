Paul Mukairu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Mukairu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Mukairu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Mukairu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Mukairu 18 Ocak 2000 tarihinde Abuja şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Paul Omo Mukairu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Mukairu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Paul Mukairu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Mukairu'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Paul Mukairu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paulmukairu12/

Paul Mukairu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Mukairu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Paul Mukairu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Mukairu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mart 2019 yılında Antalyaspor U19

1 Temmuz 2019 yılında Antalyaspor

5 Ekim 2020 yılında RSC Anderlecht

30 Haziran 2021 yılında Antalyaspor

27 Ocak 2022 yılında FC Kopenhag

Paul Mukairu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Mukairu şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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